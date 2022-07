LEGO Super Mario : au tour de Bowser d'arriver en LEGO dans un pack à 270€ !

Quatre mois après l'annonce du pack Princesse Peach (la sortie est fixée au 1er août 2022), la gamme LEGO Super Mario continue de s'enrichir en nous révélant l'arrivée d'un autre personnage phare de la licence Mario, à savoir Bowser. S'il faudra attendre le 1er octobre prochain pour le découvrir en version briques danoises, LEGO et Nintendo ont d'ores et déjà commencé la communication autour de lui. On apprend d'ailleurs que pour The Mighty Bowser, de nouvelles pièces LEGO ont été conçues pour recréer les pointes de sa carapace. Le roi des Koopas arrivera accompagné d'un lanceur de boules de feu et d’un bouton pour contrôler les mouvements de sa tête et de son cou, la bouche, les bras, les jambes et la queue. Au total, c'est presque 3 000 pièces qui composent Bowser, ce qui en fait un personnage XXL et le plus massif de la collection Super Mario LEGO. Mais pour pouvoir profiter de lui, il va falloir piocher dans les économies, puisque le pack de démarrage est annoncé à 269,99€, une somme conséquente. Allez, consolons-nous avec cette vidéo de présentation et ces quelques photos.