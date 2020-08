Le Seigneur des Anneaux Gollum : une première et précieuse vidéo en CGI, direction le Mordor

Voilà maintenant un an et demi que l'on sait que Deadalic Entertainment travaille d'arrache-pied sur un jeu Le Seigneur des Anneaux Gollum : si le studio a déjà communiqué des informations et, en mai dernier, de premières images , nous n'avions pas encore eu le luxe de mettre la main sur une vidéo, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, les développeurs semblent prêts à enclencher la vitesse supérieure et nous livrent un tout premier teaser en CGI (et en 4K, s'il vous plaît) : le ton est donné et celui-ci sera particulièrement sombre avec des péripéties en plein Mordor.L'occasion est aussi donnée de jeter un nouvel œil à Gollum lui-même : pour l'occasion, il arborera une apparence différente de celle bien connue de la trilogie cinématographique et ce pour une nouvelle interprétation de son histoire. Pour rappel, le titre s'inscrira sous le genre de l'action-aventure avec de grosses composantes narratives, les deux personnalités de notre cher héros torturé échangeant entre elles régulièrement, débouchant même sur plusieurs choix moraux. Notre curiosité est donc toute éveillée : maintenant, on espère avoir un véritable trailer en bonne et due forme... et du gameplay.Le Seigneur des Anneaux Gollum est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X en 2021.