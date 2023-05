Le Croque-Mitaine : le film a été remonté, car les spectateurs avaient trop peur

S'il y a bien un genre qui cartonne pas mal auprès du public ces derniers mois, aux côtés des films de super-héros, ce sont les films d'horreur. Entre Nope de Jordan Peele, Megan, X, Scream VI, Smile et le récent Evil Dead Rise, les spectateurs aiment aller au cinéma se faire peur. Du côté de 20th Century Studios, on s'apprête à sortir un certain Le Croque-Mitaine, ou plutôt The Boogeyman pour son titre original, prévu pour le 31 mai prochain sur grand écran. Adapté d'un roman de Stephen King, le film raconte comment Sadie, une adolescente, et sa petite sœur Sawyer, se retrouvent en proie à une dangereuse et terrifiante présence maléfique dans leur maison. Elles vont tenter de lutter en essayant de compter sur l'aide de leur père Will, encore très marqué par le décès de sa femme.







Dans une interview donnée au magazine Empire, le réalisateur du film, Rob Savage, a expliqué que son film a fait l'objet d'un remontage après certains projections tests, les spectateurs étaient si effrayées par certaines scènes qu'ils ont tout simplement manquer certains dialogues cruciaux. "La première fois qu'apparaît la créature, le public a crié si fort qu'ils se sont mis à parler avec leur voisins puis à bavarder, et ils ont complètement raté les dialogues qui venaient après. Nous avons donc décidé de remonter le passage et d'ajouter une séquence de 45 secondes pour faire tampon, juste pour qu'ils ne manquent aucune information essentielle." indique Rob Savage au journaliste de Empire. Ce dernier précise d'ailleurs que le film a reçu la bénédiction de Stephen King. "Nous avons loué un cinéma et projeté le film pour lui dans le Maine. Je n'y suis pas allé parce que j'étais terrifié à l'idée que ça fasse comme pour Shining et qu'il le déteste absolument." Mais le célèbre écrivain a sursauté à de nombreuses reprises, puis a envoyé un charmant message à tous ceux qui ont travaillé sur le film. Le lendemain matin, le film était encore présent dans l'esprit de Stephen King que ce dernier décidé d'envoyer un mail à Rob Savage pour lui dire que le film le hantait encore.



En attendant le 31 mai prochain pour se prend pour son shot de peur, voici la nouvelle bande-annonce du film.