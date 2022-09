L'Arabie Saoudite va investir 38 milliards dans le jeu vidéo, le rachat d'un éditeur est même prévu

Le rachat quasi total de SNK en février dernier n'était qu'une simple mise en bouche. L'Arabie Saoudite vient en effet d'annoncer vouloir investir pas moins de 37.8 milliards de dollars dans le secteur du jeu vidéo. C'est par le biais du groupe Savvy Gaming Group, détenu par le Public Investment Fund (PIF) de l'Arabie saoudite, que la volonté de s'implanter dans le paysage vidéoludique va se faire. Dans le détail, il est indiqué que 18,6 milliards vont être investis dans des prises de participation minoritaires dans des studios de développement mais aussi des éditeurs de jeux vidéo. On sait que le pays est entré dans le capital de Nintendo récemment à hauteur de 5.01% après avoir déposé un dossier auprès du Ministère des Finances du Japon, toujours à travers le fond saoudien PIF. Mais ce n'est pas tout, on apprend également que 13.3 milliards de dollars seront consacrés au rachat d'un nouvel éditeur de premier plan, sans doute contre leur gré. Le reste des investissement servira à sponsoriser de jeunes talents dans le domaine de l'eSport, afin de les accompagner dans leur carrière.

Cette volonté de s'inscrire pour de bon dans le jeu vidéo est poussée par le prince héritier Mohammed ben Salmane qui déclare que Savvy Games Group constitue l'un des pans de leur ambitieuse stratégie visant à faire de l'Arabie saoudite l'ultime hub mondial pour le secteur des jeux vidéo et de l'e-sport d'ici à 2030. On rappelle que l'Arabie Saoudite est déjà présent au capital d'Electronic Arts, d'Activision, de Capcom, Embracer Group (à hauteur de 8.1% des actions) et de Take Two Interactive de manière minoritaire, mais il n'est pas impossible que le pays devienne plus gourmand dans les années à venir. Avec la Chine qui est l'autre pays qui souhaite investir massivement dans le jeu vidéo japonais et occidental, une chose est sûre, le visage du jeu vidéo va beaucoup évoluer dans les années à venir...