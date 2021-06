KOF XV : Vanessa enchaîne les mandales et forme la Team Secret Agent

Il y a bien eu un nouveau trailer pour The King of Fighters XV cette nuit, et c'est Vanessa qui noous a été révélée. Celle qui fut un personnage en DLC dans KOF 14 aura bel et bien droit à une place de choix dans le roster de lancement. Mieux, elle forme avec Blue-Mary et Luong qu'on a pu découvrir les semaines passées la Team Secret Agent. Introduite dans KOF 2000 aux côtés de Seth, avec qui elle partage le job d'agent secret pour surveiller le NEST, elle se distingue par sa vélocité à porter des coups de poing. Pratiquant en effet un dérivé de la boxe, elle enchaîne les attaques à une vitesse folle. Dans KOF XV, elle possède d'ailleurs un nouveau climax qui permet de voir son adversaire se manger ses météores (pas de Pégase non) en vue subjective. La sortie de The King of Fighters XV est attendue pour début 2022, si tout va bien.