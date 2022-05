KOF XV : un gros patch pour rééquilibrer le gameplay, voici la liste des correctifs

Le 17 mai 2022, soit demain, SNK proposera une nouvelle équipe de 3 combattants en DLC pour KOF XV, ça on le savait déjà. Ce qu'on savait moins, c'est qu'un patch, le 1.32, allait aussi être déployé, afin de procéder à de nombreux correctifs et autres rééquilibrages. La liste complète est disponible sur le site officiel, mais on observe que chaque personnage a subi quelques réajustements, qu'il s'agisse des réduction de hitbox, quelques frames rajoutés ou diminués selon les attaques, mais aussi des réductions de dégâts pour certains coups également. De même, lors des matchs en ligne, le rollback a été amélioré lors des lags serveur, des options rajoutés selon les menus dans lesquels vous vous trouvez, bref, améliorer l'expérience utilisateur dans sa globalité. Et on vous rappelle que dès demain, il est possible donc de récupérer Geese Howard, Billy Kane et Ryuji Yamazaki pour la somme de 15,99€.