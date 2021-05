KOF XV : Chris aussi de retour, la Team Orochi au complet

Après deux semaines d'absence, assez inexpliquée d'ailleurs, The King of Fighters XV est de retour avec un tout nouveau trailer, lâché comme d'habitude dans la nuit de mercredi à jeudi. SNK était d'ailleurs un peu à la bourre, puisque c'est vers 4h du matin (contre 3h habituellement) que le nouveau trailer pour KOF XV a été publié. Une vidéo dans laquelle Chris fait son grand retour, et valide pour de bon la resurrection de la Team Orochi, abonnée aux absents depuis maintenant 19 ans. Dernier membre de cette équipe hors-normes, aux côtés de Yashiro et de Shermie, Chris revient lui aussi avec un nouveau design, assez réussi, mais toujours aussi reconnaissable avec ses techniques véloces qui lui permettent de surprendre ses adversaires. En revanche, on observe que son Climax est tout neuf, à l'image de l'ensemble des personnages révélés jusqu'à présent. On attend toujours que SNK daigne révéler la date de sortie et les supports sur lesquels ce KOF XV est prévu.