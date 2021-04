KOF XV : Shermie est elle aussi de retour, plus "en formes" que jamais !

Avec le retour de Yashiro Nanakase, il était acté que Shermie ferait elle aussi son come-back dans The King of Fighters XV. Contrairement à son co-équipier, Shermie avait eu droit à d'autres apparitions depuis KOF 2002, puisqu'elle faisait partie du casting de KOF NeoWave, NeoGeo Battle Coliseum, mais aussi SNK Heroines Tag Team Frenzy sorti en 2018. Les amoureux de choppes, même à la volée, se feront un plaisir de retrouver l'ensemble de son move set, tout comme son thème musical qui a été repris à la note près. Ce qui en change chez Shermie en 2021 en revanche, c'est son look, plus "en formes" que jamais, avec en sus un style vestimentaire un brin provocateur. Ce n'est pourtant pas sur ce terrain-là qu'on attendait la femme à la franche imposante, mais que voulez-vous, quand on passe après Mai Shiranui, mieux vaut avoir les arguments suffisants pour ne pas se faire évincer d'un coup d'évantail de feu. Comme d'habitude, on attend que SNK daigne donner la date de sortie, ainsi que les plateformes sur lesquelles le jeu est attendu.