KOF XV : Ramon nous dévoile sa passion pour la Lucha Libre, voici son trailer de gameplay

Après une absence inattendue la semaine dernière, The King of Fighters XV est de retour avec un nouveau personnage à nous présenter. Il s'agit de Ramon, un combattant bien connu de la communauté latino-américaine puisqu'il a été créé pour représenter le LATAM. Présent depuis l'épisode KOF 2000, il n'a quasiment pas manqué un seul épisode depuis, lui qui pratique la Lucha Libre avec son oeil borgne. Les amateurs de choppe et de voltige seront donc ravis de le contrôler, sachant que pour ce KOF 15, il ne fera pas équipe avec Vanessa dont il est amoureux (ce n'est pas réciproque) puisqu'elle fait désormais partie de la Team Secret Agent. On a aussi quelques screens à vous proposer, et on vous rappelle que le titre sort début 2022 sur PC, PS5, PS4 et Xbox Series.