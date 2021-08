KOF XV : le mode Histoire se dévoile dans une nouvelle vidéo

En attendant de découvrir le prochain combattant qui viendra rejoindre le roster de The King of Fighters XV, SNK a lâché une autre vidéo, celle nous dévoilant ce qui semble être le mode "Story". Forcément, comme dans tout KOF qui se respecte, on aura droit à une histoire qui fera revenir Orochi, puisque la team Yashiro / Chris / Shermie est bel et bien de retour. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Kyo fait équipe avec Iori cette fois-ci, accompagné par Chizuru Kagura. Dans cette vidéo dénuée de dialogues, il est seulement question de voir des images liées aux cinématiques et de constater que nos personnages se baladeront du côté de Shibuya à Tokyo. Autrement, sachez que c'est en Chine que cette vidéo a été diffusée, le pays du milieu étant un marché très porteur et très amateur de la série des KOF.