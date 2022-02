KOF XV : le jeu de SNK va peser lourd, c'est même le plus costaud des tous les jeux de baston

68.048 Go à la pesée, ce qui en fait le jeu de baston le plus costaud de l'histoire, sachant que le patch day one n'est même pas pris en compte. A titre de comparaison, Guilty Gear Strive pèse seulement 16 Go, ce qui soulève quelques questions assez naturelles. SNK a-t-il mal optimisé son jeu, tout le contenu, même DLC est-il déjà compris, ou allons-nous avoir des surprises à l'avenir ? Pour l'instant, ces questions restent en suspend.





🚨 THE KING OF FIGHTERS XV (PS5)



▶️ Download Size : 68.048 GB* (Without Day One Patch)



* download size in the database can be larger than the console size



🟩 Pre-Load : February 15 (DE : Feb 12)

🟫 Launch : February 17 (DE: Feb 15)



🟨 #PS5 #KOFXV

🟧 @SNKPofficial pic.twitter.com/sRu2qSCDfv — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) 2 février 2022

Il ne reste plus que quelques semaines avant l'arrivée sur les étals du très attendu KOF XV, le nouveau jeu de baston issu des laboratoires SNK. Le titre débarquera en effet le 17 février prochain, soit 6 ans après un KOF XIV qui avait certes enthousiasmé les fans côté gameplay mais qui montrait des faiblesses en termes de graphismes. Depuis, le studio japonais a fait de jolis progrès et le reboot de Samurai Shodown en 2019 a confirmé les efforts consentis. Si KOF XV est prévu sur à peu près toutes les plateformes du marché, on connaît déjà la taille du jeu dans sa version PS5. Il va d'ailleurs falloir faire de la place sur le disque dur, puisque KOF XV affiche un joli