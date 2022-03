KOF XV : la Garou Team disponible en DLC, un trailer avec les retours presse en sus

Cela fait maintenant un mois tout rond que KOF XV est sorti dans le commerce et les retours de la presse comme des joueurs sont plutôt bons. A vec 86% de moyenne sur PC 82% sur PS4 et 79% sur PS5 , le dernier jeu de baston signé SNK est une belle réussite. Certes, les puristes comme nous auraient aimé un rendu visuel plus percutant et plus charmant, mais il faut croire que l'Unreal Engine soit encore un outil compliqué pour les développeurs japonais. Mais ne boudons pas notre plaisir, car l'information essentielle aujourd'hui, c'est la disponibilité du premier DLC du jeu, à savoir la Team Garou Mark of the Wolves qu'il est possible de récupérer dès maintenant, moyennant finance. Rock Howard, Gato et B. Jenet sont les membres de cette équipe de feu, sachant que c'est la première fois pour Gato et B. Jenet qui franchissent le cap du KOF en 3D. Avec leur charisme de dingue et leurs attaques redoutables, il y a de fortes chances pour que ces combattants deviennent rapidement les mèmes de nombreux pro-players. Autrement, SNK a publié l'Accolade Trailer cette nuit, qui regroupe les meilleures notes et citations de la presse spécialisée. On sait, on n'est pas dedans, tout simplement parce que notre test n'est pas encore prêt, mais ça ne devrait pas trop tarder...