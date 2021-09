KOF XV : Kukri, qui manie le sable comme Gaara, dévoile son trailer de gameplay

ll est 4h du matin et quelques minutes passées et SNK n'a pas manqué de publier un nouveau trailer pour KOF XV qui n'avait pas mis à jour son roster depuis Ash Crimson il y a déjà 15 jours. Apparu pour la première fois dans The King of Fighters XIV, ce combattant venu d'Afrique du Nord se distingue pour ses attaques qu'il puise dans le sable, un peu à la manière de Gaara dans Naruto. C'est d'ailleurs un élément qui a été amélioré depuis l'épisode précédent, puisque chacune des attaques de Kukri ressemble davantage à du sable qu'à de la poussière, comme c'était le cas auparavant. En revanche, très peu de changements dans son move set, pour ne pas dire aucun, sachant qu'il est capable de disparaître tel un ninja et de frapper en frontal avec sa torpille sablée. Petit détail qui change néanmoins depuis l'épisode d'avant, on distingue mieux son visage à travers sa capuche. La sortie de KOF XV est attendue pour le 17 février 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.