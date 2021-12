KOF XV : K9999, le Tetsuo de SNK, est de retour 20 ans après, dans une version fragilisée

Krohnen. En revanche, on retrouve l'ensemble de son move-set et de ses attaques mythiques.







Cette présence aux Game Awards 2021 fut aussi l'occasion d'annoncer une deuxième phase de bêta ouverte, qui se tiendra du 17 au 20 décembre prochain, uniquement sur PS4 et PS5. Un total de 8 personnages seront mis à disposition, dontKrohnen, Isla et K', Antonov, Blue Mary, Ryo Sakazaki, Meitenkun et Terry Bogard. Les modes qui seront disponibles seront les mêmes que ceux de la précédente bêta, à savoir les modes Versus, Training, lobby et combats amicaux entre amis. La sortie de KOF XV est toujours attendue pour le 17 février prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.

Malgré les innombrables trailers de The King of Fighters XV que SNK publie chaque semaine sur sa chaîne YouTube, le jeu de baston de l'éditeur japonais avait néanmoins sa place lors de la cérémonie des Game Awards 2021. Pour sa venue à Los Angeles, le titre a présenté un personnage que personne n'attendait, et pour cause, il avait disparu des écrans et de la saga depuis maintenant 20 ans, à savoir K9999. Copie conforme du Tetsuo de l'animé Akira, il est donc de retour dans le roster avec quelques petits changements néanmoins. Physiquement, s'il a encore sa chevelure bleue, son haut jaune et sa cape rouge, il s'est laissé pousser les cheveux et il porte désormais des lunettes rouges. De même, ses attaques ne font plus appel à des cellules organiques, mais à de la machinerie, histoire de s'éloigner le plus possible du personnage imaginé par Katsuhiro Ōtomo. SNK est même allé jusqu'à changer son nom, puisqu'il s'affiche avec le patronyme de