The King of Fighters XV : fini d'être DLC, Heindern est de retour dans la storyline !

Saisyu Kusanagi pour former la team des darons dans KOF 98. Toujours est-il que pour son grand retour, on retrouve le Heidern qu'on avait laissé dans KOF XIV, avec ses attaques toujours aussi tranchantes. Seul hic, il semblerait que notre militaire ait passé les dernières années à pousser de la fonte, puisqu'il a les muscles bien plus épais qu'auparavant. C'est d'ailleurs bien dommage, on lui préfère son physique filiforme habituel.



La sortie de KOF XV est attendue pour le 17 février 2022 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.





Comme tous les jeudis maintenant, ou presque, SNK n'a pas manqué de dévoiler le nouveau trailer pour The King of Fighters XV. Et pour ce 32ème rendez-vous, c'est le commandant Heidern qui fait ses présentations, lui qui n'était qu'un personnage bonus en DLC dans KOF 14, il réintègre officiellement la storyline, avec des enjeux qu'on imagine importants. Pour celles et ceux qui suivent la saga depuis ses débuts, ils savent pertinemment que Heidern est un pilier de la série, lui qui était le leader de la team Ikari Warriors, avant de céder sa place à sa fille Leona pour aller voguer vers de nouvelles équipes. On se souvient quand il faisait équipe avec Takuma Sakazaki et