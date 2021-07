KOF XV : au tour de King of Dinosaurs de monter sur le ring, Tizok en sueur

Yasuyuki Oda, le grand producteur chez SNK, soutient mordicus que les deux personnages n'ont aucun lien, difficile de nier les ressemblances dans les attaques. En attendant de connaître la vérité un jour, sachez que King of Dinosaurs est comme Ramon un lutteur mexicain et qu'il est plutôt à l'aide avec tout ce qui est choppes et attaques au corps-à-corps. La sortie de KOF XV est attendue pour début 2022 sur PS4, PS5, Xbox Series X|S et PC.





Comme ça, sans prévenir, SNK a mis en ligne le nouveau trailer de The King of Fighters XV, avec 24h d'avance sur le planning habituel. Pour le 25ème personnage qui est présenté en grandes pompes, c'est King of Dinosaurs qui monte sur le ring, lui qui avait fait ses débuts dans KOF XIV et qui avait pris la place d'un certain Tizok (Garou Mark of the Wolves) dans le coeur de certains joueurs. Même si