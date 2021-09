KOF XV : Ash Crimson parle un peu français dans son trailer de gameplay

Cette nuit, SNK a dévoilé le nouveau trailer de The King of Fighters XV, qui avait fait sensation lors de la gamescom 2021, et c'est Ash Crimson qui a le droit à sa bande annonce personnelle. On le savait que l'ancien héros de KOF allait faire son come-back, puisqu'il avait été présenté lors de la soirée de lancement du salon allemand, mais cette fois-ci, on peut le découvrir avec sa nouvelle tenue hivernale. Son costume va de pair avec le stage qui est présenté et qui semble se dérouler dans un pays nordique où la neige est éternelle et les autores boréales magnifiques. On retrouve l'ensemble de son move set, avec quelques réajustements. On constate en effet qu'il peut frapper lors de ces téléportations, tout en restant invisible et réapparaître juste devant son adversaire. SNK a aussi prévu de nouvelles attaques et une furie encore plus spectaculaire. Enfin, si jamais vous avez l'oreille tendue, vous entendrez Ash parler français et nous souhaitant "bon courage". Rien d'étonnant pour un personnage dont la backstory s'est déroulée les terres hexagonales. Avant de vous laisser, on rappelle que le jeu comportera 39 combattants au lancement et que 6 autres personnages seront ajoutés en DLC dans la foulée. Quant à la sortie, elle est fixée au 22 février 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et PC.