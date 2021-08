KOF XV : Ash Crimson de retour, K' confirmés et la date de sortie révélée !

SNK aura finalement attendu la gamescom 2021 pour donner un peu plus de biscuit concernant The King of Fighters XV, stylisé en KOF XV depuis le début de son annonce. Non seulement l'éditeur japonais a confirmé la date du 17 février 2022 pour la date de sortie, mais en plus, a balancé un très gros trailer dans lequel de nombreux autres personnages ont été officialisés. On pense par exemple à K' qui n'avait pas encore eu droit à son reveal trailer, ou bien encore le retour de Ash Crimson, ancien héros de la saga à l'époque de KOF 2003, KOF XI, KOF XII et même KOF XIII, les derniers à avoir été développé en 2D. Mais les surprises ne s'arrêtent pas en si bon chemin, puisque deux nouvelles femmes sont présentées dans le trailer, sans qu'on puisse connaître leur identité. L'une, de taille petite, se distingue par sa chevelure mauve claire et son look street urbain, tandis que l'autre, plus longiline, apparaît avec des tresses sur la tête, une paire de lunette et un certain regard froid. On imagine que SNK nous donnera plus d'informations à leur sujet un peu plus tard.En attendant, de nombreux détails sur le game system ont été dévoilés à l'issu de ce nouveau trailer. Comme le fait que le jeu sera plus vif que les précédents épisodes, qu'il proposera un nouveau système de défense et de contre-attaque : le Shatter Strike, de déclencher le Max Mode pour se montrer plus agressif, tandis que la version Quick de ce Max Mode annule les attaques et permet de prolonger les combos. Si les furies (appelées Rush) seront bien entendu de la partie, le système de Climax sera lui aussi bien présent afin d'exécuter des attaques qui seront capables de vider les 3/4 de la jauge de vie. A en croire la voix off surexcitée du trailer, il s'agit du système le plus abouti de toute la saga KOF, avec en prime l'intégration du rollback netcode pour les combats en ligne, de nombreux modes de jeu pour ne pas sombrer dans la lassitude et plein d'autres bonus.On sait qu'en fonction de la version qui sera achetée, les bonus ne seront pas les mêmes, certains contenant des tenues exclusives comme celle de Terry Bogard dans Garou Mark of the Wolves, ou le costume original de Leona. Voici tous les détails pour y voir plus clair. :

The King of Fighters XV Standard Edition – $59.99

The King of Fighters XV Day One Edition – $59.99

Contains the Terry “Garou: Mark of the Wolves” DLC outfit

The King of Fighters XV Deluxe Edition (Digital) – $84.99

Contains the base game plus three days Early Access

Plus the KOFXV Team Pass 1 (Includes Team 1 & 2 DLC that includes three characters per team, six characters in total)

The exclusive Leona “Classic Leona” outfit – digital SKU only



The King of Fighters XV Team Pass 1

DLC Characters “Team 1″ +”Team 2” combo pack(two teams, six characters) – $29.99

DLC Characters “Team 1” 3 DLC characters(1 Team) – $15.99

DLC Characters “Team 2” 3 DLC characters(1 Team) – $15.99