KOF XV : Antonov de retour avec les cheveux long et devient leader de la team catcheurs

Déjà 27 combattants présentés dans le prochain The King of Fighters XV, désormais attendu pour 2022, et c'est un certain Antonov qui nous fait le plaisir de revenir, lui qui avait fait ses débuts dans KOF XIV en tant que host du tournoi et mi-boss également. Cette fois-ci, il revient comme participant classique mais forme avec King of Dinosaurs et Ramon la team des catcheurs, qui se mettent donc ensemble pour aller au bout du tournoi. Si celui qu'on appelait auparavant le Tournament Master a perdu sa ceinture de champion, il revient avec une autre qui affiche le sigle de son prénom. Antonov s'est aussi laissé pousser les cheveux et porte désormais un chapeau qui lui donne un look de vieux texan à la retraite. Mais comme chacun sait, l'habit ne fait pas le moine et sa force est toujours aussi herculéene, qu'il s'agisse de ces coups d'épaule ou de ses choppes qui finissent par des écrasements puissants. Une force de la nature que certains apprécieront manipuler.La sortie de KOF XV est attendue pour le début de l'année 2022 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.