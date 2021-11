KOF XV : Angel, aussi court vêtue, fera partie du roster de lancement, voici son trailer

Comme d'habitude, c'est en pleine nuit pour nous Français que SNK a publié le dernier trailer de The King of Fighters XV. Il est toujours question de présenter les combattants qui figureront dans le roster de lancement, et le 35è d'entre eux n'est autre que Angel. Bien connu des habitués de la série, Angel est apparue pour la toute première fois dans KOF 2001 et faisait partie des agents du NEST. Si elle arrive à se distinguer grâce à son style de combat qui mélange le Muay Thaï avec le catch, c'est surtout sa tenue qui accroche le regard. Petite veste cuir qui met en valeur son décollecté, suivi d'un string et de longues bottes, le personnage est toujours aussi sexualisé. On aurait aimé pour son retour dans KOF XV la voir dans une autre tenue, mais SNK en a décidé ainsi. Reste à savoir maintenant dans quelle équipe elle sera. Pour le moment, c'est le grand mystère. La sortie de KOF XV est attendue pour le 17 février 2022 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.