KOF XV : après 19 ans d'absence, Yashiro Nanakase fait son grand retour, plus bad-ass que jamais !

SNK n'a pas failli à sa tâche, puisque cette nuit, à 3h du matin pétantes, est sorti le nouveau trailer consacré à KOF XV. Une vidéo un peu surprise malgré le teasing la veille de la part de l'éditeur qui avait dévoilé une silhouette qui en disait long . Ce n'est donc ni Ryo Sakazaki ni Shingo qui est à l'honneur, mais Yashiro Nanakase, qui fait donc son grand retour dans la série, lui qu'on n'avait pas vu depuis KOF 2002 (sorti en 2003), soit 19 ans d'absence ! Que faut-il s'attendre de son retour inattendu ? Sans doute que Chris et Shermie seront aussi de la partie, mais que le seigneur Orochi risque de refaire parler de lui également. De toutes les façons, avec l'annonce de Chizuru Kagura il y a quelques semaines, il est évident que l'arc qui traite d'Orochi semble être la clef de ce The King of Fighters 15.Toujours est-il qu'on retrouve l'ensemble du move set de Yashiro Nanakase, avec ses coups à la fois puissants et rapides, ce dernier n'hésitant pas à disparaître derrière un nuage de fumée pour percuter son adversaire avec force juste après. Mention spéciale à son Climax qui offre des angles de vues archi dynamiques, renforçant l'aspect brut du personnage. La sortie de KOF XV est toujours attendue pour cette année, et on attend toujours que SNK daigne dévoiler les consoles sur lesquelles il va sortir.