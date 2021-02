KOF XV : SNK dévoile le trailer de Chizuru Kagura et confirme que Kyo et Iori sont dans la même équipe

Japan Fighting Game Publishers qui réunissait Capcom, SNK et Arc System Works que SNK a décidé de donner davantage de nouvelles de ses jeux de baston. Il y a d'abord eu un nouveau trailer de Cham-Cham qui fera son entrée dans le jeu Samurai Shodown en DLC, mais également un tout nouveau trailer de KOF XV (The King of Fighters 15) pour présenter un tout nouveau personnage. Il s'agit ni plus ni moins que de Chizuru Kagura qu'on a pu voir pour la première fois dans KOF '96, et qui n'est autre que la gardiennedu sceau qui renferme le pouvoir Orochi. Outre la possibilité de voir que l'ensemble de ses attaques et coups spéciaux sont toujous d'actualité, cette vidéo inédite nous permet surtout de constater que Kyo Kusanagi et Iori Yagami feront équipe ensemble ! Une grande première pour ses frères ennemis, et qui nous permet de mieux comprendre que Benimaru Nikaido soit parti dans la team chinoise. Chizuru, Kyo et Iori forment ainsi la Team Sacred Treasures, un nom qui reflète sans doute l'objectif de ce trio, qui va devoir garder un trésor inestimable.



La sortie de KOF XV est attendue pour 2021, mais aucune console n'a été annoncée pour le moment.





C'est dans le cadre de la roundtable de la