KOF XV : Geese Howard, Billy Kane et Ryuji Yamazaki arrivent en DLC en mode Yakuza

Révélée en février dernier à la fin du trailer consacré au DLC de la Team Garou , l'équipe South Town, composée de Geese Howard et de ses deux hommes de mains que sont Billy Kane et Ryuji Yamazaki, vont arriver d'ici quelques jours. C'est en effet le 17 mai prochain qu'il sera possible de mettre la main sur ces trois nouveaux personnages qui sont proposés par défaut dans leur costume de Yakuza. Costard-cravate et manteau-fourrure, ces trois méchants de Fatal Fury transpirent la classe et le trailer qui les met en avant nous permet de constater qu'ils sont toujours aussi redoutables. Certes, ils n'ont pas beaucoup évoluer depuis l'épisode KOF XIV, si ce n'est un rendu 3D un peu plus abouti, et on retrouve l'ensemble de leurs attaques signatures, comme la roue enflammée que Billy Kane peut réaliser grâce à son bâton extensible, les attaques aux milles mains de Ryuki dans un déluge de haine ou bien encore le Raging Storm de Geese qui reste visuellement toujours aussi impressionnant. Mais que les puristes soient rassurés, leur tenue classique initale sont livrées dans le DLC. On vous laisse apprécier la bande annonce en 4K et quelques screenshots officiels. La prochaine équipe en DLC arrivera cet été et on attend que SNK révèle leur identité.