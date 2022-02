KOF XV : SNK dévoile les 6 premiers persos en DLC, il y a la team Garou et South Town

Maintenant que les 39 combattants au lancement de KOF XV sont connus, SNK se permet de communiquer - déjà - sur la liste et les noms des personnages qui arriveront en DLC pour la roadmap de 2022. Dès le mois de mars, il sera possible de mettre la main sur une première nouvelle équipe, celle de Garou Mark of the Wolves, composée de Rock Howard, Gato et B. Jenet. Si le fils de Geese était d'ores et déjà jouable dans KOF XIV (également en DLC), c'est bien la première fois que Gato et B. Jenet sont modélisés dans un KOF en 3D. Et pour le coup, ces deux personnages forts ont été travaillés avec soin, en témoignent leur modélisation, mais aussi la justesse de leurs attaques, fidèles à leur coups dans le Garou originel. Au mois de mai, c'est une deuxième team qui fera son apparition, elle aussi issue de la licence Fatal Fury, puisqu'il s'agit de la teal South Town, composée de Geese Howard, Billy Kane et Ryuji Yamazaki, ces deux hommes de main. La particularité de cette équipe, c'est qu'elle s'affiche en tenue de yakuza, avec les beaux costumes qui vont bien et qui leur confèrent un look so badass !







Deux autres équipes sont attendues à l'été puis à l'automne 2022, mais SNK se garde le soin de nous les annoncer le moment venu. Pour l'heure, on a juste droit à des silhouettes et évidemment qu'il faudra passer en caisse pour mettre la main dessus. Certains pensent déjà à la team Kim Kaphwan, absent du roster de base, tout comme Chang et Choi. La sortie de KOF XV est programmée pour le 17 février prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.