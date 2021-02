Kiyo Pro : Razer lance sa nouvelle webcam pour les streameurs, tous les détails techniques

Sortie en 2017, la première Razer Kiyo était la toute première webcam du constructeur Razer. Doté d'une ring light, l'appareil proposait une résolution soit en 1080p / 30fps, soit du 720p en 60fps. Une caméra idéale pour les streameurs qui arrive aujourd'hui dans une version Pro, afin d'améliorer les performances dans à peu près tous les domaines. On apprend en effet que la Razer Kiyo Pro est équipé d'un capteur ultrasensible CMOS à la technologie STARVIS 1, qui permet d'offrir une qualité de bien plus grande qualité, notamment pour les visio-conférences, mais surtout pour les streameurs. Si l'éclairage circulaire a été abandonné, c'est parce que la webcam n'a plus besoin d'un rétro-éclairage pour être performante en basse lumière, et même à contre-jour. En terme de résolution d'images, cette Razer Kiyo Pro offre désormais du 1080p en 60 images par seconde, ce qui va effectuer fluidifier l'image, sachant qu'il existe désormais un mode HDR en 30fps, permettant d'augmenter la gamme dynamique, de corriger les zones surexposées ou sous-exposées, mais aussi d'éliminer les ombres si le sujet est éclairé par l’arrière, garantissant des couleurs plus éclatantes.

La Razer Kiyo Pro est toujours doté de son grand angle, ce qui permet d'avoir 3 choix de champ de vision : 103°, 90° ou 80°, que l'on peut évidemment paramétrer dans les options de la webcam. Au niveau de sa fabrication, rien ne semble avoir changé, la webcam se voulant avant tout fonctionnelle et discrète, ce qui plaira sans nul doute aux streameurs. Sachez autrement que Kiyo Pro utilise une connexion USB 3.0 pour transmettre un signal de 5Go/s, ce qui devrait permettre d'obtenir une image non compressée maximale. En attendant de recevoir notre exemplaire pour vous en faire un test, et l'utiliser dans notre émission quotidienne 5 news & Rumeurs par jour, on vous donne sa fiche technique.

RAZER KIYO PRO

Type de connexion : USB3.0

Résolution de l’image : 2.1 Megapixels

Résolution vidéo : 1080p @ 60/30/24FPS / 720p @ 60FPS / 480p @ 30FPS / 360p @ 30FPS

Encodage vidéo: H.264 codec

Résolution fixe de l’image : 1920x1080

Personnalisation des paramètres de qualité d’image: Oui

Diagonal Field of View (FOV): 103°, 90°, 80°

Type de focus : Auto

Options de montage: Joint en L et triépied (non inclus)

Longueur du câble : 1.5 mètres de câble tressé

Spécificités du microphone

Channels: Stereo

Codec audio: 16bit 48KHz

Courbe de directivité: Omnidirectionelle

Sensibilité: -38dB

Système requis

PC avec un port USB

Windows 8 (ou plus)

Connexion Internet

500 MB d’espace disponible sur le disque dur

Compatible avec Open Broadcaster Software et Xsplit





PRIX ET DISPONIBILITÉ

La Kiyo Pro sera disponible dès le 23 février 2021 sur Razer.com au prix de 209,99€

Disponibilité chez les revendeurs agréés : 1er trimestre 2021