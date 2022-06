Jurassic World Dominion : Chris Pratt, Jeff Goldblum, Bryce Dallas Howard, on a parlé avec tous les acteurs du film

Jurassic World Dominion était particulièrement attendu par son concept de cross-over : celui de réunir tous les acteurs des premiers Jurassic Park avec le casting des derniers épisodes. Parce que oui, Hollywood le sait, la nostalgie, c'est vendeur et les enfants d'autrefois, devenus adultes aujourd'hui, sont prêts à se déplacer dans les salles de cinéma pour voir leur héros d'enfance. Sam Neil, Jeff Goldblum et Laura Dern aux côtés de Chris Pratt et de Bryce Dallas Howard, la promesse est alléchante, d'autant que derrière la caméra, c'est Colin Trevorrow qui est de retour, lui qui avait réalisé le premier Jurassic World il y a 7 ans. Mais au-delà du simple fan-service, Jurassic World Dominion parvient à proposer une histoire qui permet à tous les acteurs d'avoir un rôle équitable dans le film et pas seulement de simples caméos...









Si Jurassic World Dominion va réunir 2 générations d'acteurs dans un seul et même film, il prend également le temps d'introduire de nouveaux personnages, tels que Kayla Watts, incarnée à l'écran par la ravissante Dewanda Wise, qui possède quelques scènes bien bad-ass, ou bien encore Ramsay Cole, joué par Mamoudou Athie et dont le look assez chic et décontracté rappelle le personnage de Ian Malcom joué par Jeff Goldman. Si l'on va évidemment voir un film Jurassic Park au cinéma, c'est pour ses dinosaures et chaque nouvel épisode introduit un nouveau super prédateur. Le T-Rex, qu'on adore toujours autant est toujours là bien sûr, mais pour Dominion, c'est le Giganotosaurus, qui a vécu en Amérique du Sud il y a 98 millions d'années. Et même si Jurassic World Dominion est le film où l'on voit le plus de dinosaures de toute la saga, c'est aussi un film où l'être humain est au centre de l'histoire. Sans doute parce qu'il y avait aussi un gros casting à faire travailler.



En réunissant les acteurs des premiers Jurassic Park et ceux de Jurassic World, Colin Trevorrow devait prendre en compte ces 30 ans d'héritage et il était impensable pour lui de ne pas faire référence aux premiers épisodes. Dominion n'hésite donc pas à intégrer des easter eggs et même à reproduire des scènes cultes... On a eu l'opportunité de nous rendre à Londres pour le press tour organisé par Universal Pictures, nous entretenir avec tous les acteurs du film (sauf Chris Pratt qui n'a pas pu venir en Europe, puisqu'il est papa pour la seconde fois, et que nous avions interviewé en avril dernier du coup). Tous ont été très intéressants à écouter, mais c'est évidemment la prestation lunaire de Jeff Goldblum qu'on gardera en mémoire. On vous laisse apprécier son spectacle.