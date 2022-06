Joker 2 : une suite sous forme de comédie musicale avec Lady Gaga en Harley Quinn, bonne ou mauvaise idée ?

Annoncée la semaine dernière par le réalisateur Todd Philipps en personne via son compte Instagram, la suite Joker : Folie à deux fait la une des médias depuis quelques heures suite à un scoop balancé par The Hollywood Reporter . Le journal rapporte en effet que Lady Gaga est actuellement en pourparlers avec la production pour reprendre le rôle de Harley Quinn dans le film. Il n'est pas étonnant que le rôle soit confié à une autre actrice que Margot Robbie puisque le Joker de Todd Philipps ne s'inscrit en rien dans le DCU que Warner a développé ces dernières années. C'est d'autant plus logique que la chanteuse et comédienne ait été sélectionné, elle qui a déjà travaillé avec Todd Phillips dans A Star is Born (2018), ce dernier étant producteur du film. Et quand on sait qu'elle partageait l'affiche avec Bradley Cooper qui était producteur sur le premier Joker, on découvre que finalement tout est lié.Là où cette suite prendre une tournure surprenante, ce sont les rumeurs d'un projet qui prendrait la forme d'une comédie musicale. The Hollywood Reporter reste assez vague dessus et il faut essayer de comprendre si tout le film sera tourné comme tel, ou si l'on peut s'attendre à juste quelques segments chanté dans le métrage. Autant de questions qui restent en suspens, mais qui fait énormément réagir la toile, surtout après ce premier épisode particulièrement sombre où il n'y avait pas la place au moindre sourire. Quoiqu'il en soit, l'idée d'avoir Lady Gaga en Harley Quinn nous excite déjà, cette dernière nous ayant prouvé qu'elle avait du talent en acting... On vous laisse avec cet artwork réalisé par Boss Logic qui a lui aussi réagi à sa façon face à cette annonce inattendue.