JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R : Keicho Nijimura est le 3è perso en DLC, 1ère vidéo

JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R vont pouvoir récupérer prochainement. Il s'agit de Keicho Nijimura, connu pour être l'antagoniste princiapl de l'arc "Les Frères Nijimura", aux côtés de son petit frère, Okuyasu Nijimura. Pour la petite histoire, il faut savoir que Keicho Nijimura est la première personne à Morio à posséder l'Arc et la Flèche, et crée avec délibérément des manieurs de Stand dans l'espoir d'un jour tomber sur celui qui aura le pouvoir de tuer son père monstrueux. On imagine qu'on retrouvera ses attaques fétiches dans le jeu, mais pour le moment, l'heure n'est pas à la démonstration, juste l'officialisation, et ce teaser vidéo est assez sobre. Pas de date de sortie annoncée pour l'instant non plus, mais on vous tient au courant.