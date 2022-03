JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R : le jeu de baston de CyberConnect2 remastérisé sur PC et consoles

JoJo's Bizarre Adventure : All Star Battle R qui était là pour représenter les jeux de baston d'une part, mais aussi pour rappeler que 2022 marque le 35ème anniversaire de l’œuvre originale et le 10ème anniversaire de son adaptation en anime d'autre part. De quoi relancer la licence en ressortant le jeu de la PS3 (2013 au Japon, 2014 en Europe) en lui offrant un coup de polish et intégrant l'ensemble du contenu supplémentaire sorti après son lancement à l'époque. Cela se traduit à l'écran par un roster de 50 personnages, où l'on retrouvera Jonathan Joestar, Jotaro Kujo, DIO, Jolyne Cujoh et bien d’autres encore sont rassemblés, sachant qu'on pourra assister à la rencontre de combattants issus d’univers différents. Côté contenu du jeu, il a été annoncé que ce JoJo's Bizarre Adventure : All Star Battle R proposera les modes "All Star Battle", "Arcade", "Online", "Versus", "Practice" et "Gallery". De quoi combler les joueurs qui devront se refamiliariser avec le gameplay et les commandes du jeu, près de 10 ans après sa sortie.



La commercialisation de JoJo's Bizarre Adventure : All Star Battle R est attendue pour l'automne 2022 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et même Nintendo Switch.





Sony Interactive Entertainment avait prévenu que ce State of Play du 9 mars 2022 allait être focalisé avant tout autour des éditeurs et des studios japonais, et parmi les annonces qu'on a retenu ce soir, il y avait ce