JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R : 50 persos et un gameplay remanié, voici le nouveau trailer

JoJo's Bizarre Adventure : All Star Battle R et du côté de Bandai Namco Entertainment et CyberConnect2, on lance une opération séduction autour de ce jeu de baston assez atypique dans son style. Avec l'aide de

Plus qu'un petit mois avant la sortie deRohan Kishibe et Koichi Hirose, deux des personnages principaux de JoJo’s Bizarre Adventure : Diamond is Unbreakable, on apprend quelles sont les mécaniques de gameplay, ce qui a été changé depuis l'épisode PS3 sorti il y a quasiment 10 ans et quelles sont les améliorations qui ont été apportées. Première chose : plusieurs panel de compétences seront mis à disposition des joueurs qui pourront choisir celles qu’ils préfèrent utiliser en combat. Par exemple, et attention, c'est un peu technique, les personnages utilisant la capacité de l’Onde présentée dans les deux premiers chapitres de JoJo’s Bizarre Adventure devront faire face aux personnages utilisant les Stands (les compétences populaires introduites dans Stardust Crusaders). Les joueurs pourront aussi avoir un Assist pour les aider et qui se matérialise comme un spectre qui se cale derrière l'épaule du joueur, ou bien d’utiliser l’Esquive Stylée afin d’éviter les attaques avec élégance. Si cela semble complexe, sachez que CyberConnect2 a décidé d'introduire un système qui facilite grandement les combos dans le jeu, avec des configurations plus accessibles. On pourra spammer un seul bouton de manette pour faire les plus beaux enchaînements de coups.

Côté contenu, JoJo's Bizarre Adventure : All Star Battle R promet d'être riche et généreux avec des modes qui permettent de revivre des matchs de titans, mais aussi de s'affronter en Versus en 1v1 ou 3v3. Voici d'ailleurs tout ce qui vous attend en septembre prochain.





- Le mode All-Star Battle propose de revivre des matchs de rêve tirés de l’univers de JoJo’s Bizarre Adventure et permet aux joueurs d’obtenir des récompenses diverses, comme des nouveaux costumes et des musiques.



- Le mode Versus permet aux joueurs et joueuses de jouer en 1v1 ou 3v3.



- Le mode Arcade comprend le Challenge Battle où les joueurs doivent faire face à 8 combats tandis que le Endless Challenge testera les limites des joueurs les plus forts avec un nombre infini d’ennemis s’enchainant à la suite.





- Les joueurs peuvent affiner leurs stratégies et leur répertoire de mouvements dans le Mode Entraînement avant de se lancer dans le mode en ligne et affronter d’autres joueurs.





La sortie de JoJo's Bizarre Adventure : All-Star Battle R est disponible en précommande et sortira le 2 septembre 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, et Nintendo Switch. Le jeu sortira le 1er septembre 2022 sur PC.