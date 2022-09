JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R : le jeu est dispo et s'offre son trailer de lancement

JoJo's Bizarre Adventure : All Star Battle R s'offre aujourd'hui son trailer de lancement, histoire de rappeler que la licence peut connaître un joli succès en 2022. Il est vrai que la licence a été relancée ces dernières années et que beaucoup de personnes avaient manqué le titre original quand il est sorti sur PS3 en 2013. Développé par le talentueux studio CyberConnect2, cette version remasterisée comportera cependant son lot de nouveautés avec de nouveaux modes et des réajustement de gameplay. En attendant notre test, on vous propose de découvrir la bande annonce finale.

