JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R : la démo jouable est lancée, vous avez 6 jours !

Si le week-end est déjà annoncé comme caniculaire, sachez que la température risque de montrer d'un cran puisqu'une démo jouable de Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R est d'ores et déjà disponible pour les possesseurs de consoles PlayStation. En effet, du 16 au 22 juin, il est possible de s'amuser à une version d'essai du jeu, offrant la possibilité de tester 4 personnages (Jonathan Joestar, Jotaro Kujo, Jolyne Cujoh et DIO), de s'amuser dans le mode Entraînement avant de passer au jeu en ligne et constater si l'on est bon ou pas face aux joueurs du monde entier. A cette occasion, Bandai Namco Entertainment a réalisé une courte vidéo pour annoncer cet Early Access de démo, avant de nous rappeler que la sortie de Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R est attendue pour le 2 septembre 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Comme ça, pas de jaloux.