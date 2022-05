JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R : nouveau trailer, édition collector et date de sortie !

Annoncé en mars dernier, JoJo's Bizarre Adventure : All-Star Battle R va arriver plus vite qu'on ne le pensait, puisqu'il sortira le 1er septembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et même Nintendo Switch. CyberConnect2 et Bandai Namco Entertainment en ont profité pour dévoiler un nouveau trailer du jeu, assez consistant et toujours aussi explosif, pour découvrir 4 nouveaux personnages que sont Robert E. O. Speedwagon, Mariah, Pet Shop et Diego Brando, jouables pour la première fois. Bah oui, il faut trouver des leviers pour pousser les fans à repasser en caisse une deuxième fois, car on va pas se mentir, les différences visuelles avec la version initiale sortie sur PS3 ne sautent pas aux yeux, même si on attendra la sortie pour faire les comparatifs usuels.









Autrement, sachez que Bandai Namco Entertainment a prévu une version collector, comprenant une statuette exclusive "Grandista series" de Jolyne Cujoh, ainsi qu’une reproduction de la plaque de prisonnier de Jolyne. Il y aura aussi un set "Animation Special Event Colour" pour les personnages suivants : Jonathan Joestar, Joseph Joestar, Jotaro Kujo, Josuke Higashikata et Giorno Giovanna, ainsi que le Season Pass. Le Season Pass offrira quatre nouveaux personnages jouables, deux costumes exclusifs pour Rohan Kishibe & Mohammed Avdol’s Father? ainsi que deux jours d’early access aux personnages du Season Pass. Enfin, pour terminer, sachez qu'une démo du jeu est prévue sur PS5 et PS4 avec la possibilité de tester le mode entrainement et le mode combat en ligne.