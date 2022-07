JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R : 3 persos inédits issus de Diamond Is Unbreakable et Stone Ocean

Bien qu'il s'agisse à la base que d'un remaster du jeu sorti sur PS3 il y a 10 ans (en 2013 au Japon, en 2014 en France), JoJo's Bizarre Adventure : All Star Battle R proposera son lot de nouveautés, on le savait déjà. Bandai Namco Entertainment nous fait d'ailleurs savoir que des personnages inédits feront leur apparition dans cette version de 2022, portant le chiffre du roster à 50 personnages au total. En effet, en plus des personnages bien connus de JoJo’s Bizarre Adventure : All-Star Battle tels que Josuke Higashikata, Rohan Kishibe, Jolyne Cujoh ou Ermes, on apprend que Yukako Yamagishi et Jotaro Kujo de Diamond is Unbreakable entrent aussi dans l'arène. F.F. de Stone Ocean ne manquera pas de nous faire étal de ses compétences, tout comme Ikuro Hashizawa, protagoniste de Baoh The Visitor, un autre manga créé par Hirohiko Araki, bien avant qu'il ne s'attaque à JoJo’s Bizarre Adventure, sera lui aussi jouable. De quoi susciter de l'intérêt autour de ce remaster plein de surprises.



La sortie de JoJo's Bizarre Adventure : All-Star Battle R est attendue pour le 2 septembre 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch et le 1er septembre 2022 sur PC.