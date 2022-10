JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R : Risotto Nero arrive en renfort, voici son trailer de gameplay

JoJo's Bizarre Adventure : All Star Battle R ne vous suffisaient pas, sachez qu'un nouveau personnage va enrichir le roster d'ici quelques jours. Il s'agit de Risotto Nero qu'on connaît pour son côté obscur et surtout son stand Metallica qui lui permet de manipuler le métal grâce à du magnétisme à courte distance et en faisant appel à des êtres qui résident dans son sang. Risotto a aussi cette faculté à anticiper les mouvements de ses adversaire, histoire d'avoir une longueur d'avance. Risotto Nero est le premier de quatre personnages inédits qui émailleront le Season Pass (20€), sachant qu'il est possible d'acheter chaque personnage à l'unité. Voici le trailer avec du gameplay en attendant l'arrivée de Risotto Nero, prévu pour le 28 octobre prochain.