John Wick 4 : les cascades, les bastons et le nunchaku et au coeur d'une vidéo making of

Le 22 mars 2023 est une date à marquer d'une pierre blanche pour tous les amateurs de films d'action teinté d'arts martiaux, puisque John Wick 3 sera au cinéma à cette date de précise. Depuis une semaine, le film est entré dans une phase de grande communication, avec des prises de parole régulières, ponctuées de posters inédits, d'extraits, mais aussi de vidéos making of. C'est le cas aujourd'hui avec un focus sur la fabrication du film, notamment les cascades, les scènes d'action et comment la séquence sur les Champs-Elysées a été réalisée. De quoi constater que Keanu Reeves s'est entraîné et donné à 100% pour que tout fasse le plus réel possible, même au volant de sa Muscle Car sur le rond-point des Champs. Bien sûr, l'acteur canadien n'oublie de rendre hommage aux acteurs qui l'accompagnent, comme Laurence Fishburne, Donnie Yen, Clancy Brown, Scott Adkins, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Lance Reddick et Rina Sawayama.La sortie de John Wick 4 est attendue pour le 22 mars prochain au cinéma.