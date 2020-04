Star Wars Jedi Fallen Order : il termine le jeu sans se servir de son sabre laser

Débarqué en fin d'année dernière, Star Wars Jedi Fallen Order s'est imposé comme l'un des très bons crus de 2019 grâce à une aventure haute en couleurs, particulièrement bien maîtrisée de Respawn Entertainment : ici, les papas de TitanFall et d'Apex Legends ont œuvré dans le genre du Soulslike avec d'intenses combats au sabre laser... et autant dire que son parfait maniement est exigé.



C'est ainsi que se créent des challenges plus ou moins farfelus, totalement à contre-courant des idées pourtant imposées par les développeurs : est-ce par exemple possible de terminer l'aventure de Cal Kestis en ne servant jamais... de sa divine arme Jedi ? Non content de se poser la question, le YouTuber SixToon s'est attelé au défi, retranscrivant le tout à travers deux vidéos bien ficelées et pleines d'humour. À n'en pas douter, ce fut une véritable galère mais néanmoins rendue possible grâce à la Force, aux esquive et à quelques capacités bien précises comme le (très précieux) coup de pied : par-dessus tout, ce joueur acharné à du s'épauler d'une patience et d'une rigueur à toute épreuve, notamment envers certains ennemis survoltés. Et contre toute-attente, ce n'est clairement pas le boss de fin qui lui a posé de plus de problèmes.



Bien sûr, certains QTE et cinématiques obligatoires font user du sabre laser mais pour le cas présent, on admettra qu'il s'agit d'exceptions tolérées. Bref, bon visionnage.