James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie) nommé à la tête de DC Studios, l'heure du changement ?

Dwayne Johnson nous avait prévenu bien en amont de la sortie de Black Adam : les choses vont changer pour le DC Extended Universe, et il avait raison le bougre. Dans un article posté par The Hollywood Reporter où il est d'ailleurs expliqué que la hiérarchie des pouvoirs va être bouscoulée, on apprend que James Gunn et Peter Safran prennent ensemble la tête de DC Films, renommé par la même occasion en DC Studios (on appréciera l'appel du pied à Marvel). Depuis la fusion entre Warner Bros et Discovery, mais aussi le départ (forcé) de Walter Hamada il y a quelques semaines, il y a comme un parfum de renouveau au sein du DC Extended Universe. En plaçant les deux hommes à la tête de cette nouvelle entité, Warner Bros souhaite instaurer une ligne éditoriale fixe, afin de faire évoluer les films DC au cinéma comme en série télé dans une seule et même direction. Une sorte de Kevin Feige à la sauce DCEU qui a toujours manqué à l'écurie ennemie de Marvel.L'article, validé dans la foulée par James Gunn en personne sur Twitter , prouve que le cinéaste s'est énormément rapproché de Warner et de DC depuis son passage pour réaliser le soft reboot de The Suicide Squad et lancer la série Peacemaker, deux succès critiques qui ont redonné espoir à Warner quant à la possibilité de rattraper 10 ans de faux départs. On se rappelle que si James Gunn est parti s'amuser chez DC, c'est bien parce que Disney l'avait expulsé de ses rangs suite à des vieux tweets controversés qui avaient été déterrés juste après la sortie Les Gardiens de la Galaxie 2. En pleine polémique, James Gunn avait trouvé refuge chez Warner et DC qui lui avaient donné carte blanche pour relance la frachise The Suicide Squad. Toujours est-il que dans le partage des tâches, James Gunn s'occupera de la partie créatif de DC Studios, tandis que Peter Safran aura plus un rôle business, sachant que c'est David Zaslav qui restera leur N+1 dans les décisions finales en quelque sorte. Cela signifie que Marvel Studios ne reverra pas James Gunn de sitôt dans ses rangs pour réaliser un nouveau film du MCU, et il y a de fortes chances pour que la firme menée par Kevin Feige rompt les relations suite à ce changement de statut. Sur les réseaux sociaux, l'annonce du départ de James Gunn pour le DCEU est considéré pour certains comme une trahison, tandis que d'autres rappellent que les productions mises en boîte par ce dernier n'ont jamais vraiment été extraordinaire. Dans tous les cas, cette annonce a été faite quelques heures après la publication de l'épisode spécial Noël des Gardiens de la Galaxie, accueilli très froidement par les fans du MCU...