Indiana Jones et le Cercle des Anciens : ce sera un FPS, le gameplay a été dévoilé

C'était plus ou moins teasé depuis un moment, mais le Xbox Developer_Direct a bien permis de découvrir le premier gameplay du jeu Indiana Jones annoncé par Bethesda Softworks il y a déjà trois ans. On avait des doutes, mais c'est désormais acté, il s'agira bien d'un FPS et non d'un Third Person Shooter comme l'auraient espéré de nombreux joueurs. C'est donc à travers les yeux du personnage d'Indiana Jones qu'on va parcourir le monde à la recherches de trésors et autres artefacts perdus. Certains joueurs avaient prédit ce choix de game design, surtout quand on sait que c'est le studio MachineGames qui est aux commandes, eux qui sont habitués aux FPS et à qui l'on doit le reboot des Wolfenstein.Néanmoins, on apprend dans la vidéo "deep dive" de cet Indiana Jones et le Cercle des Anciens, que certains passages tranversaux permettront de voir Indiana Jones de dos. Il faut dire que ce serait dommage de ne pas profiter de la bouille de Harrison Ford rajeuni pour l'occasion, puisque le jeu se déroulera entre les Aventuriers de l'Arche Perdu et La Dernière Croisade. Toutefois, il faut noter qu'il ne s'agira pas de Harrison Ford à la voix, mais Troy Baker, histoire de redonner un souffle nouveau au personnage. En France, c'est bien Richard Darbois qui doublera le bonhomme, mais son timbre ayant bien changé, certains parlent d'un décalage entre le personnage de quarante ans et un Richard Darbois qui a aujourd'hui 72 ans. Mais ça, c'est un autre débat. La sortie d'Indiana Jones and the Great Circle est attendu pour 2024 sur PC et Xbox Series.