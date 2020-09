Immortals Fenyx Rising : l'OST sera signée par le compositeur d'Ori et Halo Infinite

La semaine dernière, Ubisoft a mis l'accent sur Immortals Fenyx Rising, son prochain jeu d'action-aventure en pleine mythologie grecque. Le périple s'annonce plutôt prometteur et coloré avec de grandes inspirations du côté de The Legend of Zelda Breath of the Wild et, pour appuyer son récit, la firme s'est accaparé le talent d'un compositeur de renom pour l'OST : Gareth Coker.Si ce nom ne vous dit rien, sachez qu'il s'agit de l'homme derrière les musiques d'Ori and the Blind Forest et Ori and the Will and Wisps : il est aussi à l'origine de la bande-son de Darksiders Genesis et composera même une partie des morceaux d'Halo Infinite. Le Britannique a donc déjà du bagage et, d'ailleurs, deux de ses tracks qui figureront dans Immortals Fenyx Rising sont déjà disponibles en streaming . De quoi se faire un premier avis en attendant la sortie du jeu complet, prévue le 3 décembre 2020 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia et Nintendo Switch.Au passage, notre preview après deux heures de jeu est disponible à cette adresse