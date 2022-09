Hugh Jackman reviendra une dernière fois en Wolverine, et ça sera pour Deadpool 3

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 27 septembre 2022

Cela fait des années que Ryan Reynolds fait du lobbying auprès de son ami Hugh Jackman pour qu'il rempile une dernière fois dans son rôle de Wolverine, et visiblement, ça a payé ! Dans une vidéo postée hier soir sur ses différents réseaux sociaux (Instagram, TikTok et Twitter), l'acteur canadien a annoncé le retour de Wolverine dans Deadpool 3. La vidéo commence pourtant de manière très parodique, avec des plans de Ryan Reynolds se baladant en forêt, ou assis sur ses toilettes, le tout accompagné d'une musique mélancolique, afin de nous expliquer qu'il a cherché pendant longtemps comment aborder son personnage de Deadpool dans le MCU. Mais en vain. C'est le syndrome de la page blanche. Plus aucune idée ne lui sort de la tête, car pour lui, l'arrivée de Deadpool dans le MCU doit être quelque chose de spécial. Si la vidéo laisse penser que Ryan Reynolds est en train de troller son audience, une personnage apparaît subitement en second plan. Cet homme n'est autre que Hugh Jackman et il ne fait que passer pour accéder aux escaliers qui mène à l'étage. Ryan Reynolds lui pose alors cette question simple : "Hey Hugh ! Ça ne te dirait pas de rejouer Wolverine une dernière fois ?" Et Hugh Jackman d'ajouter sur un ton totalement détaché et quasi inintéressé : "Ouais bien sûr Ryan". S'enclenche alors la célèbre chanson de Whitney Houston : "I will always love you", qui est un jeu de mot avec le prénom "Hugh" (You / Hugh) et un Ryan Reynolds qui hausse les sourcils pour bien faire comprendre à son public que non seulement il a eu gain de cause, mais qu'en plus, ça risque d'être explosif.Il n'aura pas fallu bien longtemps pour que la hype explose sur les réseaux sociaux, que le mot "Deadpool 3" soit en trending topic sur Twitter et que la vidéo soit déjà vue plus de 25 millions de fois sur le réseau social qui gazouille. Les internautes ont commencé à débattre sur la présence de Hugh Jackman, certains y voyant un simple caméo, d'autres estimant qu'il aura un véritable rôle. Dans tous les cas, l'affiche officielle qui a été postée dans la foulée nous laisse penser que Wolverine aura un rôle plus important, et il est évidemment mieux que l'acteur ait un rôle plus important qu'un simple caméo pour ne pas décevoir l'assemblée.La sortie de Deadpool 3 est fixée au 6 septembre 2024 au cinéma.