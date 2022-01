Horizon 2 Forbidden West : un nouveau trailer détaille les tribus de l'Ouest

La campagne promotionnelle autour de Horizon 2 : Forbidden West bat son plein. Il n'y a désormais plus une seule semaine sans qu'on ait des nouvelles du nouvel open world signé Guerrilla Games. Cette fois-ci, il est question de découvrir les différentes tribus que Aloy va croiser au cours de son épopée, des clans de l'Ouest que notre héroïne connaît déjà, mais aussi de nouveaux. Ça sera en effet l'occasion de faire connaissance avec ces villages frontaliers carjas et oserams, de parcourir les champs contaminés des Utarus à Mélopée, et foulant également les terres des clans tenakths ravagées par la guerre. Aloy se fera donc de nouveaux amis, mais aussi pas mal d'ennemis. La sortie de Horizon 2 : Forbidden West est attendue pour le 18 février 2022 sur PS5 et PS4.