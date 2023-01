Hogwarts Legacy : sur PC, il va falloir une grosse bécane pour y jouer, voici les specs

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est l'un des jeux les plus attendus de ce début d'année 2023. Le jeu sera d'ailleurs disponible dès le 10 février prochain sur les machines les plus puissantes que sont le PC, la PS5 et la Xbox Series. Open world ambitieux se déroulant dans le monde de Harry Potter, mais sans Harry Potter, et une centaine d'années avant sa naissance, le titre développé par Avalanche Software demandera de la ressource, notamment sur PC. Les spécificités techniques ont d'ailleurs été révélées et le jeu s'annonce pour le moins gourmand. C'est simple, si vous souhaitez y jouer

1440p ou 2160p. Le jeu exige également 32 Go de RAM et et un processeur I7 10700K ou équivalent, ce qui ne sera évidemment pas donné à tout le monde.



Ultra Specs

OS: 64-bit Windows 10

CPU: Intel Core i7 10700K (3.80 GHz) or AMD Ryzen 5 5800

RAM: 32GB

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080Ti or AMD Radeon RX 6800

DirectX Version: DX 12

Storage 85 GB HDD

Notes: SSD, 1440/60FPS, Ultra-Quality Settings.

Ultra 4K Specs

OS: 64-bit Windows 10

CPU: Intel Core i7 10700K (3.80 GHz) or AMD Ryzen 5 5800

RAM: 32GB

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3090Ti or AMD Radeon RX 7900

DirectX Version: DX 12

Storage 85 GB HDD

Notes: SSD, 2160/60FPS, Ultra-Quality Settings

Minimum/Low Specs

OS: 64-bit Windows 10

CPU: Intel Core i5 6600 (3.3 GHz) or AMD Ryzen 5 1400

RAM: 16GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 GB or AMD Radeon RX 470 4GB

DirectX Version: DX 12

Storage 85 GB HDD

Notes: SSD (preferred), HDD (Supported), 720p/30fps, Low-Quality Settings.

Recommended/ High Specs

OS: 64-bit Windows 10

CPU: Intel Core i7 8700 (3.2 GHz) or AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti or AMD Radeon RX 5700 4

DirectX Version: DX 12

Storage 85 GB HDD

Notes: SSD, 1080/60FPS, High-Quality Settings

Polémique ou pas,dans sa version recommandée ou même supérieure, il va falloir être équipé d'une 3090 Ti ou une 7900 XT pour profiter du jeu dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire enEvidemment, il est possible de revoir les specs à la baisse, mais il faudra alors se contenter d'un rendu en 720p voire 1080p, du 30fps et moins de détails à afficher. Pour cette configuration, il vous sera demandé un processeur Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 5 1400, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon RX 470, 16 Go de RAM. Si vous optez en revanche pour du 60 images par seconde avec la même résolution, il faut pousser à Core i7-8700 ou Ryzen 5 3600, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, AMD Radeon RX 5700 XT ou Arc A770, avec toujours 16 Go de RAM. Avec autant de ressources nécessaire, certains se demandent déjà comment un tel jeu pourra tourner sur Nintendo Switch, le jeu étant prévu aussi sur la console hybride de Nintendo à l'été prochain, ce qui laisse le temps aux développeurs de faire un portage correct. Du moins, on l'espère...