Hogwarts Legacy : mauvaise nouvelle pour les versions PS4 et Xbox One, pire pour les joueurs Switch !

Les joueurs PS4, Xbox One et Nintendo Switch qui attendaient Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard pour le 7 février prochain vont devoir prendre leur mal en patience. Dans un tweet posté il y a quelques minutes, le studio Avalanche Software nous informe que les versions old gen du titre sont malheureusement décalé de quelques mois. Il faudra attendre le 4 avril 2023 pour les versions PS4 et Xbox One savoir si le portage aura été fait dans les règles de l'art, tandis que sur Switch, le jeu n'arrivera pas avant le 25 juillet 2023, la machine de Nintendo étant la plus compliquée à adapter en termes de portage, ce n'est un scoop pour personne. Les développeurs en profitent pour rappeler que demain soir, à 19 heures, une nouvelle présentation du jeu est prévue afin de donner d'autres informations sur le jeu et son contenu. On en sait pas quels sont les éléments et sujets qui sont abordés, mais on espère qu'on aura autant de choses à découvrir que la dernière présentation qui avait duré tout de même 40 minutes.



- 10 février 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S

- 04 avril 2023 sur PS4 et Xbox One

- 25 juillet 2023 sur Nintendo Switch.





Hogwarts Legacy will launch on April 4, 2023 for PlayStation 4 and Xbox One and on July 25, 2023 for Nintendo Switch. The team is looking forward to bringing you the game and we want to deliver the best possible game experience across all platforms. — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) 13 décembre 2022