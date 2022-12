Hogwarts Legacy : magie noire, déplacement à balais, cycle jour-nuit, du gameplay inédit dévoilé

Comme prévu, Avalanche Software avait donné rendez-vous aux fans de Harry Potter pour découvrir un nouveau livestream consacré à Hogwarts Legacy et de nouveaux passages de gameplay qui n'avaient pas encore été révélés. Un mois après nous avoir donné des détails sur la vie dans Poudlard, le système de combat et la création de son sorcier, il était question d'aller plus loin dans l'exploration. Notamment en ce qui concerne l'open world, ses limites et ses moyens de locomotion. Ils seront nombreux, mais bien sûr, le premier qui nous vient en tête est forcément le balais. Comme dans les bouquins et les films, un sorcier se déplace sur son balais et le jeu vidéo n'y fera pas abstraction. Plusieurs types de balais seront d'ailleurs proposés et on pourra évidemment le faire évoluer au fil de l'aventure, afin qu'on puisse se déplacer dans Pre-Au-Lard avec grand plaisir. Le balais ne sera pas le seul moyen pour voler, puisque l'hippogriffe peut également prendre de l'altitude, en plus d'être un animal qu se déplace aussi rapidement au sol.







C'est d'ailleurs en dehors du château qu'on va pouvoir faire des rencontres atypiques, dans certains villages où des sorciers d'autres horizons nous feront découvrir des quêtes annexes, mais pas seulement. C'est aussi dans les coins reculés qu'on pourra dénicher des objets spéciaux et uniques, ou mieux encore, faire grossir son inventaire. Comme l'avaient déjà évoqué les développeurs, Hogwarts Legacy proposera un cycle jour/nuit en temps réel qui aura un impact sur l'environnement, avec en prime des saisons qui changeront radicalement les décors et l'ambiance de manière générale. Si le changement de saison se verra en extérieur, dans les intérieurs, des décorations ponctuels liés aux événements annuels renforceront le temps qui passe. Autre élément qui a été pas mal détaillé dans le stream, c'est l'utilisation de la magie noire, déjà évoquée il y a quelques mois, mais qu'on a pu voir en pratique ici.



En s'enfonçant dans la forêt interdite, on pourra accéder à des événements qui permettra au joueur de gagner en compétence de magie noire. Il y aura des défis à accomplir, comme des combats en arène, et des sortilèges interdits à apprendre si on le souhaite. Il sera même possible de débloquer de la magie ancienne, qui disposera d'ailleurs de sa propre jauge dans son usage. Les développeurs d'Avalanche ont aussi donné des détails sur la Salle des Demandes, un lieu entièrement personnalisable, dans lequel on se sentira chez soi, avec la possibilité de placer des meubles comme bon nous semble. On pourra aussi s'occuper d'animaux, concocter des recettes et autres elixirs grâce aus ressources qu'on aura dénicher dans l'open world. Bref, un gameplay qui s'annonce riche, varié et qui promet un jeu prometteur.



La sortie de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est attendue pour le 10 février 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series, les autres versions arrivant plus tard dans l'année.