Hitman 3 : un carnet de développeurs pour cet épisode "plus sombre et intimiste"

Après deux épisodes assez formidables en termes de gameplay et de level design, la meurtrière saga de l'agent 47 remet ça avec Hitman III, annoncé lors du show PS5 d'il y a quelques semaines et qui sortira sur l'ensemble des plateformes, actuelles comme next-gen. À l'instar de son prédécesseur, le titre sortira dans une formule entière et non pas épisodiquement : on sait déjà qu'il y a aura six niveaux, que les levels des anciens jeux pourront être importés avec toute votre progression... et IO Interactive se permet aujourd'hui de rajouter quelques détails avec ce tout premier carnet de développeurs.Le studio danois promet ainsi une aventure "plus sombre, plus mature" et même "plus contemplative et plus intimiste" : ce sera la conclusion de la trilogie entamée en 2016, racontant la fin de l'histoire notre tueur à gages préférés. Celui-ci sera d'ailleurs plus expérimenté que jamais, aura appris de son parcours lors de deux précédents opus et, de manière générale, ce Hitman III sera une sorte d'aboutissement en matière de level design et de jouabilité. Particulièrement enjoués, les concepteurs le considèrent même comme "une lettre d'amour aux fans hardcore".Bref, le programme s'annonce plutôt sympathique : rendez-vous donc sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X et Xbox One en janvier 2021.