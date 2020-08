Hitman 3 : la date de sortie dévoilée, l'upgrade PS5 / Xbox Series X détaillée

Sur PlayStation, lorsque vous achèterez une version PS4 digitale de HITMAN 3 sur le PlayStation Store, vous pourrez télécharger la version PS5 sans frais supplémentaires lors de son lancement. Sur Xbox, HITMAN 3 exploitera le Smart Delivery permettant d'accéder à la fois à la version Xbox One et à la version Xbox Series X lorsqu'ils seront disponibles.

Si l'on savait déjà qu'Hitman III arriverait durant le premier mois de 2021, aka janvier, nous ne savions pas quand très exactement. Dans un élan de bonté et de prévention, IO Interactive vient ainsi clarifier la situation et annonce que l'agent 47 reprendra du service le 20 janvier prochain, aussi bien sur PC que sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.Et justement, tant qu'on y est, les Suédois viennent donner quelques détails sur l'upgrade vers la version next-gen pour tous les possesseurs des éditions PS4 et Xbox One. Voici ce qui nous est précisément dit :Des propos un poil nébuleux, donc, car s'il est bien clair que la mise à niveau ne concernera pas la version physique du jeu sur PS4 - et d'ailleurs, ce n'est pas une politique fantastique, convenons-en - on ne sait pas si la formule s'appliquera de la même manière du côté des plateformes Microsoft : ces dernières seront elles avantagées en proposant une upgrade gratuite également sur le jeu en boîte sur Xbox One ? A priori, on aurait tendance à dire que la formule Smart Delivery concerne à la fois le marché digital et physique... mais dans le doute, prenons des pincettes.