Hideo Kojima : Sony lui aurait refusé un jeu à cause des ventes de Death Stranding

Shpeshal_Ed d'accentuer la rumeur avec de nouveaux détails potentiels, révélés par l'insider lors du podcast Xbox Era : selon lui, à cause des ventes décevantes de Death Stranding, Sony aurait refusé une proposition de jeu au célèbre réalisateur japonais qui se serait alors tourné... vers la firme de Redmond.



Selon d'autres bruits de couloir, Phil Spencer et Kojima Productions auraient effectivement trouvé un accord, ce qui donnerait alors lieu à une exclusivité Xbox. Une grande première pour l'auteur des Metal Gear Solid dont le lien avec Sony s'est toujours avéré puissant, mais qui aurait bien pu s'effriter avec les résultats commerciaux de Death Stranding. Pour le moment, il convient donc de prendre tout ça avec des pincettes et d'attendre une déclaration officielle de Kojima Productions ou de Microsoft...