Kojima Productions : le prochain jeu du studio pourrait être annoncé très bientôt

Même si Hideo Kojima a indiqué à plusieurs reprises qu'il planchait sur son prochain jeu, aucune annonce officielle n'a encore été faite. Cela pourrait changer, si l'on en croit le directeur artistique Yoji Shinkawa. Interrogé par AI Hub , le bras droit de Kojima-san a en effet fait comprendre que l'après-Death Stranding deviendrait bientôt un peu plus concret. "Eh bien, oui, je travaille sur quelque chose, et je peux même vous dire que nous allons bientôt l'annoncer [le nouveau jeu, ndlr] très bientôt", a-t-il notamment indiqué.Pour l'instant, on ignore tout du prochain titre de Kojima Productions, mais Hideo Kojima n'a jamais caché son envie de développer un jeu d'horreur, lui qui avait mis les fans de Silent Hill à ses pieds avec la mémorable démo P.T. Elle date de 2014, et nul doute que le bonhomme a eu le temps de mûrir sa vision de l'épouvante depuis. En octobre dernier, Kojima Productions avait lancé une campagne de recrutement, laissant ainsi entendre que les choses sérieuses étaient sur le point de débuter.Bref, on a hâte d'en apprendre davantage sur le sujet.Source : Video Games Chronicle