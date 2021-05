Hellblade 2 : Ninja Theory promet un ciel photoréaliste, une future claque graphique ?

Bit cloudy isn't it? Here we're using flow maps to make clouds form and dissolve naturally in Senua's Saga: Hellblade II #WIP pic.twitter.com/OrIoyGjiHK — Ninja Theory (@NinjaTheory) 25 mai 2021

Sur le premier Hellblade déjà, Ninja Theory avait fait preuve d'une grande finesse pour construire une atmosphère aussi passionnante qu'éprouvante. Pour le second opus, qui on le rappelle ne sortira que sur Xbox Series X/S et PC, l'ambiance sera également de mise avec une réalisation de premier choix : sur Twitter,En effet, on rappelle que l'aventure se déroulera en Islande et que la météo toute particulière de cette région du monde participera pour beaucoup à l'immersion.Il s'agit d'un procédé permettant de prévoir des coordonnées directionnelles pour une texture, par exemple de l'eau, en la faisant contourner des éléments sur une surface précise. Ici, mettez des nuages à la place, et vous obtenez un petit aperçu de leur circulation dans Hellbalde II.En plus de cette technique alambiquée, le jeu s'aidera évidemment de la puissance de la Xbox Series X, Unreal Engine 5 compris , pour proposer des graphismes que l'on imagine somptueux.